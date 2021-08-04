衛福部長陳時中3日直言「做蛋糕都可能失敗，何況疫苗是高科技產品？」還說高端疫苗沒做第三期，所以不能生出保護力的資料。台北市長柯文哲4日爆氣怒飆，高端有必要這樣硬幹到底嗎？執政不可這麼傲慢，這筆嚴重的帳會記在民進黨政府頭上，也會記在老百姓心中，「到底有沒有考慮過人民的生命？」

柯文哲說，疫苗這件事，他已不曉得怎講，蛋糕做壞掉，了不起就吃一吃、拉一拉肚子就算了，但疫苗若打下去會有副作用，這是打在人體裡，會牽涉到有沒有效等很多問題，台灣終究要跟世界接軌，他認為將來出國一定會用「疫苗護照」，若不是醫學界人士，不懂就算了，但他就看得懂，因此更加憤怒。

柯怒轟，他知道陳時中今天下午對記者講「你不打高端，別人還要打」，他認為執政不可這麼傲慢，EUA（緊急使用授權）是疫情嚴重、沒疫苗時核發，那到底是誰讓大家沒疫苗可打？為何台灣沒疫苗可打？為何台灣人一定要被逼得去打高端？

「老百姓也不是傻瓜，都都看得出來！」柯批，他實在是無法理解，民進黨有必要這樣硬幹到底嗎？他實在是不想講很嚴厲批評的話，但他認為這件事，以後會記一筆很嚴重的帳在民進黨政府頭上，也會記在老百姓的心中，「你到底有沒有把人民生命放在考慮裡面？」痛批到現在為止，民進黨在疫苗的所作所為，沒辦法說服他。