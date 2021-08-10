台北市長柯文哲日前砲轟中央，質疑為何要讓買疫苗一事拖這麼久？他更痛批衛福部長陳時中在記者會上閃躲媒體提問的態度相當傲慢，陳時中則回應，「有的人因為傲慢而成功，有的人因為謙虛得到社會的掌聲」。前民進黨立委郭正亮認為，陳時中是在講反話，他更翻出陳時中近年的民調變化指出，傲慢哪有成功？「傲慢保證你民調下降」

針對柯文哲的批評，陳時中9日在記者會上回應，「有的人因為傲慢而成功，有的人因為謙虛得到社會的掌聲，我想各種不同型態的都有，我們只是做自己份內的事情」，似乎不打算再與柯市長逞口舌之爭。

對此，郭正亮9日在中天政論節目《正常發揮》中表示，「這個他自嗨啦」，因為民進黨的民調顯示，今年1月陳時中是73.5%，7月初變成56.1%，掉了17個百分點，而去年陳時中民調超過90%，所以傲慢哪有成功？他的民調就掉下來，至於他為什麼會講反話，是因為焦慮，「我心理系畢業的」，但事實上陳時中也不相信這句話，可是他用這樣把自己安住。

郭正亮指出，記不記得去年阿中部長民調最高的時候做了什麼事？就是他表現出同理心的時候，那一次好像要哭出來，那時候是他民調最高的時候，所以老百姓的眼睛還是雪亮的，傲慢保證你民調下降，當你謙虛的時候就會有掌聲，「可是傲慢不會成功，那是他硬講的」。