郭子乾、陳大天巧扮麟洋配，並搭配樂天女孩，直播行銷台東 。（台東縣政府提供）

郭子乾、陳大天巧扮麟洋配，並搭配樂天女孩，直播行銷台東 。（台東縣政府提供）

郭子乾、陳大天巧扮麟洋配，並搭配樂天女孩，直播行銷台東 。（台東縣政府提供）

台東人限定的熱氣球嘉年華熱鬧登場，為了彌補外縣市民眾無法親臨現場的遺憾，台東縣政府以現場360°影像直播行銷台東，15日首集邀請藝人郭子乾、陳大天模仿最夯的「麟、洋配」，並搭配活潑俏麗的樂天女孩，讓大家認識台東美景及好物。

「大家好，我們是麟洋配」，羽球場上，藝人郭子乾、陳大天巧扮奧運奪金選手麟洋配，宣傳正在如火如荼舉行的台東國際熱氣球嘉年華，兩人搭配4位亮麗的樂天女孩，在球場上賣力揮拍，還不時逗趣地做出王齊麟、李洋贏球後的「聖筊」招牌動作，樂天女孩並透過互動搶答送出大目釋迦、利吉珍珠芭樂、台東酪梨等農特產品以及熱氣球繫留票券。

台東縣政府交觀處表示，熱氣球嘉年華以「向奧運英雄致敬」為主題，14日回歸主場鹿野高台，為了行銷台東，讓外縣市民眾也能參與，在活動期間以360°影像直播「聊瞭台東」節目，介紹台東的人文風情。

15日的首播由郭子乾與陳大天模仿「麟洋配」，兩人聲嘶力竭、賣力演出，並搭配樂天女孩與粉絲線上互動，大方贈送台東伴手禮，吸引逾百粉絲觀看。

交觀處指出，「聊瞭台東」網路節目自8月15日起，於每周六、日下午5點30分在「Taitung Amazing」Youtube頻道播出半個小時，由郭子乾與樂天女孩固定主持，鎖定節目就有機會免費獲得台東人氣伴手禮、農特產品以及熱氣球繫留票券。

若同時在線觀看人數破3000人，節目即刻加抽Hello Kitty熱氣球周邊商品；同時在線觀看人數破5000人再抽熱氣球自由飛。