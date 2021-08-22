HUSH以〈安和〉拿下第32屆金曲獎最佳作曲人。（相信音樂提供）

HUSH感謝蘇慧倫的出現完整了〈安和〉。（相信音樂提供）

HUSH以〈安和〉拿下金曲獎最佳作曲人獎，結束典禮後與告五人一同切蛋糕慶功，告五人稱讚HUSH穿著白西裝很好看，被評為紅毯第5美，HUSH激動反問：「只有5美！？」而他昨典禮結束一收工，第一時間吃了一直想吃的冰淇淋慶祝。

〈安和〉是HUSH為蘇慧倫量身打造的歌曲，對於得獎，他直說：「我大傻眼，當初在寫這首歌時，沒有想到可入圍金曲的野心，本來就以陪榜的心情來，只想紅毯第1美。」

他不忘感謝葛大為和陳君豪來邀歌，寫出了這首饒富趣味又具生活感的歌曲，更感謝蘇慧倫的出現，完整了這首歌曲，金曲典禮結束後，二人一起拍張合照紀念難能可貴的一刻。

而告五人入圍四項金曲，雖然鎩羽而歸，仍然開心能參與盛會，告五人感謝工作人員為他們打造造型，並恭喜HUSH拿獎。從典禮開始到慶功宴，已餓了7個小時的告五人和HUSH，早已飢腸轆轆，結束後一看到工作人員準備的鹹酥雞忍不住一口接一口，告五人分享下半年有許多新作品和歌迷見面，而HUSH雖然發片計劃延遲，仍會全心投入寫歌，希望新作品能盡快跟歌迷見面。

五月天阿信則透過IG發文恭喜HUSH、葛大為、陳建騏獲獎，也誇鼓鼓是最佳主持人，並替告五人、理想混蛋打氣，喊話：「哥頒獎給你們。」