在東奧空手道55公斤級勇奪銅牌的選手「小清新」文姿云一戰成名，但卻爆出遭前經紀公司控訴「片面解約」，提告並求償200多萬元。對此，文姿云始終沒正面發聲，僅交由律師處理，昨(18日)深夜她分享心情，坦言比賽結束後雖引來媒體和大量關注，「從那天起，沒睡好覺、情緒起伏不定、有時呼吸都覺得難受」。

本月17日文姿云和前經紀公司的合約問題開庭，文的律師戴家旭透露，文與前經紀公司原本簽約到2022年，利潤64拆帳，後因雙方價值觀有落差，去年4月發律師函告知終止契約，但前東家仍稱是文的經紀人，持續索討4成經紀費。

而文姿云的前經紀公司則反控，文以「價值觀有落差」為由片面解約，公司無法接受，雙方委任關係仍在，因此反訴請求在2022年合約到期前，文姿云所有代言費都應依約分4成給弘特，或一次性賠償200萬，就同意終止契約。全案定9月22日宣判。

對此，昨文姿云曬照分享東奧結束後的心情，雖湧入了無數的訪談邀約和社群媒體上的祝賀訊息，但她卻不開心，從此沒睡好覺，情緒起伏不定，而這些都起因於她過去沒有好好照顧內心的自己，「想跟那個曾經縮在椅子上、躲在廁所裡，不停啜泣的自己說：謝謝你的堅持，辛苦了」。

文姿云說，去年歷經了疫情積分封關拿到門票、奧運延期門票收回、受傷、積分賽失常、差點錯過奧運等大小風波，自己一直沒時間靜下來獨處陪伴自己，最近才發現在練習過程中，「那種敞開、相信、投入，一次一次越來越靠近自己想要的樣子，勇敢地踏出行動，達到全然投入不後悔的境界」，才是自己喜歡和最想要的，而粉絲也為她打氣說：「辛苦了你最棒啦！超堅強的妳抱一個」、「活出自己大概就是這樣的勇敢吧！」、「妳很勇敢，是我近期最欣賞的運動員之一！繼續加油」。