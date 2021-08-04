「麟洋配」在東奧羽球男雙金牌戰的決勝點相關圖文近來爆紅，並被做成周邊商品，指揮中心六人今天同時戴上「Taiwan硬啦」系列口罩吸引眾人目光，也有人好奇，為何可以這麼快拿到現貨？不少網友狂問哪裡買？直呼「可惡想要」！

認8批高端疫苗審查須補件！ 陳時中鬆口：8月下旬有機會開打｜中時新聞網

台灣羽球男雙王齊麟、李洋在東奧金牌戰的最後一球壓在線上判為界內，這決定勝負的一球也因此被稱為「決勝點」，有人腦筋動得快，馬上把網球場綠底白線加上決勝點的圖樣做成相關圖文，且一夕爆紅。

中央流行疫情指揮中心今(4)日下午的例行記者會，包括指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥及都戴著「Taiwan硬啦」的新口罩亮相，而發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞也戴上寫著「台灣好棒」的口罩，專家小組召集人張上淳、疫情監測組組長周志浩則是戴著印有麟洋配「聖筊」圖案的口罩。

指揮中心六人今天同時戴上「Taiwan硬啦」系列口罩，相當吸睛，畫面曝光讓不少網友狂喊想要。(圖/指揮中心提供)

記者會上，六人同時戴上台灣字樣的口罩一字排開相當吸睛，對於媒體詢問，陳時中表示，有熱心朋友做了口罩，因為我們的隊伍在東奧表現非常好，不管有沒有得牌都展現了鬥志，因此指揮中心今天戴上這個口罩，表達與奧運英雄心有同感。

記者會後，醫護粉專《美的好朋友》也PO出陳時中戴新口罩的截圖，並寫下「阿中為什麼這麼快就可以拿到現貨？」引起網友熱烈回響，紛紛回應「我也好想知道…」、「為何你有我沒有」、「不要問，這是機密」、「因為他是部長」、「超前佈署」、「大家手腳好快」、「可惡想要」、「台灣最強業配」。