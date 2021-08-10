寶雅聖杯獎牌醫用口罩。（寶雅提供）

熱搭口罩熱潮，寶雅搶先推出聖杯款與獎牌款醫用口罩讓消費者作為賽事紀念，口罩設計特別加上「聖杯」圖騰，並融入時下最夯的「Taiwan」字樣，業者表示，特別選擇親膚材質，口罩面滑順不易起毛球，還能戴出時尚及風潮，即日起至12日在寶雅線上買預購，每盒10入199元 （衛部醫器製壹字第008929號） 。