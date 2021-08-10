知名連鎖百貨熱搭賽事熱潮 推出限定款口罩 18:392021/08/10 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 寶雅POYA Buy搶先預購限量款聖杯獎牌醫用口罩。（寶雅提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 寶雅聖杯獎牌醫用口罩。（寶雅提供） 熱搭口罩熱潮，寶雅搶先推出聖杯款與獎牌款醫用口罩讓消費者作為賽事紀念，口罩設計特別加上「聖杯」圖騰，並融入時下最夯的「Taiwan」字樣，業者表示，特別選擇親膚材質，口罩面滑順不易起毛球，還能戴出時尚及風潮，即日起至12日在寶雅線上買預購，每盒10入199元 （衛部醫器製壹字第008929號） 。 東奧熱潮延燒 小米官宣蘇炳添成為品牌代言人 台東人限定 熱氣球嘉年華登場 #寶雅 #口罩 #熱搭 #賽事 #熱潮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹縣「舞動原鄉．傳唱故事」 26名學員將展開原夢舞台之旅 14:132021/08/10 寶島 《傳產》商用不動產正熱 高雄苓雅商業區土地標售 17:412021/08/10 財經 台中泳池解封限制多 業者憂虧損續停業 04:102021/08/10 地方新聞 接見孫曉雅 蔡英文：期待台美朝簽署BTA努力 12:182021/08/10 政治 《文創股》歐買尬7月營收年增41.39％ 歐付寶電子支付明年公發 08:032021/08/10 財經 超商七夕甜蜜蜜 04:102021/08/10 時尚消費 東奧》跨性別選手締造奧運歷史 銅牌女將冷回3個字 11:312021/08/10 體育 解決女性痛點媽媽包月亮褲熱銷 04:102021/08/10 時尚消費 日本28城市應援 「送給台灣的第三金」 04:102021/08/10 政治要聞 疫苗助攻 帛琉泡泡詢問度破表 04:102021/08/10 財經焦點 《興櫃股》東奧落幕 愛爾達新媒體收視總觸及10億人次 11:102021/08/10 財經 生活熱門新聞 國民年金該繳嗎？過來人曝悲慘經驗：真的要三思 - 生活 搶打莫德納殘劑 醫搖頭點1關鍵：真的要先想清楚 - 生活 「冷氣和除濕誰最省電」？專家解答：1模式耗時又耗電 - 生活 國內最快八月底推「數位黃卡」 出入境可下載接種證明 - 生活 衣服曬不乾怎辦？他曝用這個比除濕機強：有太陽的味道 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。