【旅遊經 編輯部報導】

疫情漸緩，遠雄海洋公園號召各位「加零」一起來集氣，台灣＋0緊鄧來，推出「加零」活動，可享免費暢玩海洋公園，「加零」們快來一起集氣吧！海洋公園即日起~8/20止，只要名字內有「加」或「零」任一同音字者，即可享免費暢玩園區，符合資格的遊客，大人現場需出示身份證件，小孩需出示健保卡。另外，擔心民眾ㄥㄣ分不清，園區開放「ㄌ一ㄥˊ」「ㄌ一ㄣˊ」都適用，台灣國語嘛ㄟ通！除此之外，因應鬼月，還推出抓鬼活動，有機會抽中價值6000元的悅樂旅店住宿券。

AR找鬼鬼

遠雄海洋公園除了「加零」免費入園活動外，海洋公園至9/5止，推出鬼月限定企劃「鬼鬼好朋友見面會」，園區搖身變成鬼城嘉年華，季節限定的主題活動、餐點，還有到處出沒的頑皮鬼們，主題活動「AR找鬼鬼」，手機下載指定app，就可在園內抓鬼，拍下鬼鬼照片分享，還有機會抽中價值6000元的悅樂旅店住宿券。

快閃活動_鬼怪勞福三明治

快閃活動_dancing薑絲除此之外，農曆七月限定的快閃表演「鬼怪勞福三明治」、「Dancing薑絲」，一年才開門一個月的鬼怪勞福三明治，推出了解憂料理;還有群魔亂舞的薑絲出沒在園內大街上。「骷髏MAN水中秀」，骷髏man將現身在海洋探索館跟探險島水族館內，遊客可以一睹骷髏man帥氣的英姿!而因應季節限定，並推出鬼怪餐點，多款可愛鬼必嚐餐點都可隨意搭！

遠雄海洋公園表示，隨著全國疫情警戒從調降為二級，遵循戴口罩、實聯制、保持社交距離、人流管制的原則下，陸續開放園內各場館設施，探險島水族館、海洋探索館、水晶城堡劇場秀等。相關訊息可至官方網站及粉絲專頁查詢！

圖：遠雄海洋公園