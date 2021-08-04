有媒體今天(4日)針對高端疫苗有「跳號」的情形提出問題，中央疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中則動怒回應，「你第一天問，我回我不知道，第二天我忘了問..用這樣的態度，不是一個健康的態度。」民進黨台北市議員王世堅對此直言，「陳時中真的露出原形了」。

王世堅4日在政論節目《新聞大白話》中表示，陳時中的態度變成很輕挑，時而傲慢。陳時中是指揮中心指揮官，是眾望所歸，全國民眾都聽他的指揮，所以他不能事不關己。至於政府的威信和聲望，若有少數一兩位官員輕挑又傲慢，就會影響全民的觀感，所以希望陳時中注意這一點。

王世堅接著表示，陳時中雖忙、要領導的人事也多，可是面對越多人、越多事情的時候，越能顯現他本來的性格，尤其，不管記者是來自哪一個媒體，他都要謙卑地接受記者的提問，因為記者代表的是某一部分的聲音，不管這個聲音是大是小。因此陳時中要好自為之。

主持人問說，高端現在是焦點，大家都在看，陳時中怎麼可能不知道？王世堅則直言：「陳時中真的露出原形了，這才是他的原形」。另外問到在節目中批總統蔡英文和行政院長蘇貞昌有壓力嗎？王世堅透露，他的電話都接不停。連批陳時中也有壓力，說他古意，老歐里桑；最近還有人說他嫉妒陳時中，稱陳時中想選台北市長，他也想選，什麼話都有。