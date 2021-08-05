中央疫情指揮中心曾說未來3週18歲以上都有機會施打到疫苗，但第五輪疫苗預約僅包含第一至三類和孕婦的第二劑，以及65歲以上族群和55歲以上第九類人員，完全沒有再開放年輕人。常在臉書評論時事的藥師林士峰表示，總統蔡英文的7月年輕人支持度高達65%，難怪民進黨敢大剌剌地跳票。

藥師林士峰4日在臉書貼文表示，根據美麗島7月民調，總統蔡英文在年輕人的支持度高達65%，比上個月還多了10幾個趴百分點的成長，20到29歲對民進黨的支持度高達89.7%。蔡英文現在已經確定了黨主席和年輕人領導者的地位，這一個月以來。蔡英文雖然沒有把支持度大幅拉開，但很精準的把年輕人支持度提高到將近65%，這簡直是不可思議的事情。

藥師林士峰接著表示，這也難怪民進黨敢大剌剌地跳票，20到40歲的民進黨鐵票區，不給疫苗也沒差，反正明年投票的年輕人照樣會歸隊投民進黨，繼續開心當「韭菜」，就算6月的時候，他們曾怪罪「年輕人鬆懈了」，無視年輕人是為了養家活口而不得不出門打拚，明年大概還是含淚投民進黨。

網友回應表示，「民調是帶風向的操作工具，幾時有準過了。」、「奧運快結束了，下個月要開學了，年輕人就會收心面對沒疫苗的現實了。」、「那麽愛民進黨，就應該預約打高端疫苗啊！又不想打高端，又要投民進黨。」