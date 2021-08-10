《美麗島電子報》董事長吳子嘉曾批評行政院長蘇貞昌民調已經是死亡交叉，並認為蘇下台，才能挽救民進黨的支持度。對此，曾身為民進黨幹部，萬能大學通識教育中心兼任助理教授謝瑞明表示，民調只是參考，即使民進黨內有派系反蘇，頂多博聲量，最終會取決於2022選舉結果，且現階段換閣揆，若沒有辦法立竿見影，只會害了民進黨。

國內本土疫情延燒，《美麗島電子報》董事長吳子嘉於7月24日發布蔡英文政府7月國政民調，蔡英文支持度出現微幅上升脫離死亡交叉，而蘇貞昌則是死亡交叉。對於有網友提問，「若行政院長換人，讓綠營縣市首長如高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦來接，蔡英文的民調是否能止血？」吳子嘉預測直言，蘇貞昌可能要到2022年選戰敗選後才會離開，但不管是誰，都很難救民進黨民調。

針對吳子嘉的解讀，港媒《中評網》今（10日）報導，謝瑞明接受採訪時分析，現在民調都只是參考，且民進黨向來「勝敗論英雄」，即使現在黨內有派系反蘇，但等到2022提名時，終會回到黨的機制，最終取決於選舉結果論，民進黨2022年慘敗，蘇就會下台，就如2018年時任行政院長賴清德為敗選辭職；但若民進黨大勝，蔡蘇還能繼續談。

謝瑞明分析，蔡英文第二任跟前總統陳水扁第二任最大不同，在於蔡以5成7得票率連任，扁第二任是51％勝選，且扁另爆出弊案致支持度下降，但蔡並沒跛腳；雖然民進黨現因疫苗紓困等內政議題陷入困境，但砲火只會打到蘇，傷不到蔡。