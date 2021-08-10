根據公費疫苗預約平台統計，全國有4百萬人非莫德納不打，中央流行疫情指揮中心初估，若第五輪開打後，全台累積會有333.5萬人打掉第一劑疫苗，扣減下來，僅剩94萬人可以接種莫德納疫苗，也就是說，還有300萬名只選莫德納的民眾恐怕要失望。但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天掛保證，一定都會準備好兩劑的莫德納疫苗，不會把他用掉，但是否有要拉長兩劑間隔的打算以及混打？他說、，還是要根據進貨的情況，以及相關的證據。

美國（CDC）7月22日公布的疫苗施打指引中指出：如果打BNT或莫德納，一定要打2劑才能有足夠保護力；BNT或莫德納不能互換，也就是第1劑打甚麼，台灣民眾關心第2劑也要打同樣品牌若9月莫德納沒到貨，會考慮混打BNT嗎?且日前陳時中說「不排除再延長莫德納第2劑間隔」，並舉加拿大16周為例。不過國民黨立委林奕華認為指揮中心只揭露部分事實，加拿大中央政府官網對莫德納施打指引寫得非常清楚：最短3周、最長16周，但官方建議最佳間隔則是4周。台灣有可能會拉長到12周以上嗎？

陳時中表示，這都是假設性的情況我很難回答，他說，現在的目標和方向，就是，國內有八百多萬劑量，估計要給四百多萬人打，只是未來可以打莫德納的人相對少，這是很清楚的。

陳時中表示，有關混打很現在現在很多的相關報導、研究，但是打第一劑莫德納，第二劑打其他會有效果更好的混打規劃，沒有這樣的選擇，目前就是規劃，把八百多萬劑分成兩劑來打，所以才說估計打第一劑的人四百多萬人

陳時中也說，不排除有相關科學證據可以打到更好的效果，來做其他時間的安排，至於兩劑最佳施打時刻，他說，各方說法不同，目前「還是根據讓更多人可以打到第一劑，讓整體人口覆蓋率提高為首要目標，但是對於第二劑應該要施打的量，會予以保留。」