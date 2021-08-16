全台鬧疫苗荒，衛福部長陳時中要地方少開接種站，北市副市長蔡炳坤16日炮轟，這不是好的思維，不該把責任丟到地方，接種疫苗是全民的事情，中央和地方應該合作，北市接種疫苗有一貫的節奏，沒有增加也未減少，另他也不滿中央預約系統對準備接種第2劑的民眾相當不友善，疫苗不足的困境，也讓台灣面臨要繼續打第1劑讓覆蓋率增加，或開始要照顧第2劑需求的問題。

疫苗不足，雙北市自上周起預計疫苗有10天接種中斷，陳時中則請地方政府少開一些接種站。

蔡炳坤今指出，疫苗接種至今已進行11波，每一階段的節奏都非常清楚，比如剛完成的第5波，中央分配北市有6.5萬人要接種，依據北市醫療量能2天半就打完了，沒有特別加快，接種疫苗除就近、方便外，還要考慮效率。

他抨擊，疫苗數量不夠，陳時中要地方慢慢打，把2、3天的量打成1周，這不是好的思維，北市都是依一定節奏有一貫性的施打，今天起開始預約的第6波，也會配合預約量按進度、節奏施打。

此外，這幾天蠻多人關心第2劑問題，蔡炳坤說，7月16日前包括1至10類，特別是2和7類人員特別多，專案造冊和長者接種由各縣市完成任務，但這部分沒有導入中央疫苗系統，中央系統是以第1劑為思維，登記意願後再通知預約，至少要2個程序才能接種疫苗，第1劑就是按照步驟，但要打第2劑還要表達意願、走1次系統，對第2劑的人不夠友善。

蔡炳坤表示，中央疫苗預約系統不是天天開放，還要民眾表達第2劑意願這件事在邏輯上有問題，本來就打過第1劑，中央已經有名單，應該是時間到了直接通知預約，才是友善。

他強調，中央系統沒有做好為第2劑準備，全國有非常多長者在等第2劑，現在要再上網表達意願、接到通知再預約，對長者造成很大不便，警消、環保人員也面臨相同問題，疫苗不足是現在面對的困境，中央向國外採購5000多萬劑，但實際進來的不到500萬，也因為疫苗不足造成要繼續打第1劑讓覆蓋率增加，或開始要顧第2劑的問題。

蔡炳坤說，若在6月中整個大規模接種是用中央系統準備，也許就不會產生問題，現在必須補救，究竟是第1劑先行或照顧第2劑都需要中央做更好安排，地方會全力配合，在疫苗不足情況下，從中央到地方都要更謙卑處理問題，不要把責任丟到地方，接種疫苗是全民的事，中央、地方要合作把事情做好。