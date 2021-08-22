對於154隻走私貓被安樂死，中廣董事長趙少康今日受訪時認為「貓命也是命」。 （取自中時新聞網直播）

中廣董事長趙少康（中）22日傍晚與戰鬥藍們一同前往皇家傳承牛肉麵店用餐，力挺店家。（劉宗龍攝）

對於154隻走私貓昨(21)日下午被「人道處理」，中廣董事長趙少康今（22）日受訪時表示，「貓命也是命」，蔡英文養蔡想想，對154隻走私貓被撲殺，不覺得難過心痛嗎？

海巡署日前查獲一艘漁船違法走私154隻貓，昨(21)日下午農委會防檢局已依《動物傳染病防治條例》執行人道處理，農委會今(22)日召開記者會，主委陳吉仲表示，「各界的聲音我們都有聽到，我做的決定我負責。但希望對防檢疫人員的批評到此為止。」

陳吉仲指出，犬貓在內的溫血動物都有傳播狂犬病的風險，狂犬病為人畜共通傳染病，人類感染後死亡率百分之百。所有執行過程都已經結束，身為動植物防疫指揮官必須要這樣做，外界的意見反映我他有收到，但希望質疑的聲音不要再對基層造成困擾。

對此，中廣董事長趙少康今（22）日赴冠軍牛肉麵店家表達支持時接受媒體訪問表示，貓命也是命，人道處理也是不人道的，把貓殺了怎麼人道？就算走私進來，應該重罰走私者，但這些貓經過檢疫後，如果沒有問題，拍賣或認養也是可以的。

法律不外人情，大家越來越重視動物生命，只要在防疫無虞之下，不應該殘忍地把動物殺死。他也提到，蔡英文養蔡想想，看到154隻貓被撲殺，不覺得難過心痛嗎？