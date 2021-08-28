東京奧運落幕，日前登場的東京帕運在國內卻沒得到迴響，其實中華隊在帕運也有不錯成績，今還有賽事，蔡英文總統跟副總統賴清德紛紛在臉書「推銷」；蔡總統說，「如果你覺得奧運很精采，那你更應該要看看帕運」；賴清德則說，「奧運是英雄誕生的地方，而帕運是英雄匯集的地方」。

蔡總統在臉書指出，謝謝柔道選手李凱琳，在女子48公斤級賽事獲得並列第五名的好成績。這是凱琳第三度代表台灣參賽，多年的堅持和苦練，都轉化成賽場上展現出的柔道精神，真的很不簡單。

她說，男子跳遠T11級別的田徑選手楊川輝，則在教練用掌聲引導下，奮力跳出第四名的好成績！出發前，川輝說過：「我看不見世界，但透過跳遠，我要讓台灣被世界看見。」謝謝川輝，你真的做到了！

總統說，代表團中最年輕、未滿19歲的游泳小將陳亮達，還有400公尺自由式、100公尺仰式賽事要繼續用力加油；程銘志和 盧碧春雖在桌球單打八強止步，拚戰的精神無比欽佩。

總統說，田曉雯拿下三連勝，晉級女子單打TT10級別八強。同級別的 林姿妤雖然在資格賽止步，但接下來還有雙打賽事，也要替「黃金搭擋」曉雯、姿妤來集氣。

今天桌球、田徑、健力項目都有台灣選手出賽，總統表示，每一場賽事，都是選手力量、美感和意志最大的展現，一起幫台灣英雄應援吧！

賴清德說，每一位參加帕運的選手，都是挑戰命運的英雄。恭喜 田曉雯直落三擊敗對手，以分組第一的成績進入淘汰戰！桌球好手程銘志和桌球阿嬤盧碧春都辛苦了！「感謝你們努力奮戰，為國征戰」。特別要鼓勵林姿妤，把這次經驗當作成長的養分，請在團體賽中繼續努力！

賴清德說，這是陳亮達第一次參加帕運，亮達憑著對游泳的熱愛，勤奮練習不懈，終於取得參加帕運的門票，在200公尺混合式預賽中游出了2分54秒22的成績。接下來亮達還有100公尺仰式和400公尺自由式的比賽，期待在接下來的比賽中取得佳績。

賴清德說，柔道選手李凱琳 因為家族遺傳視神經萎縮，視力和聽力逐漸退化，還好柔道豐富了她的人生；跳遠選手楊川輝年幼時因為突發眼疾一夜失明，但屢克服困難，終於踏上帕運舞台，奪下第四名。

賴清德表示，「感謝每一位選手的努力，因為你們的努力，讓台灣被世界看見。」