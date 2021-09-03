美國東岸受到颶風艾達（Ida）餘波影響，創紀錄降雨導致洪水氾濫，道路上也險象環生。美媒報導，豪雨至少已釀45死。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在短短5小時內，紐約市的降雨量相當於5萬座奧運規格泳池，5個行政區的降雨量超過178公釐，引發致命洪災。

新澤西州派賽克市（Passaic）市長羅拉（Hector Lora）告訴CNN，洪災在當地造成1名70多歲男子死亡。美國國家廣播公司紐約分台（NBC New York）則報導，新澤西州有2人死亡，紐約市則有7人喪命，其中包括1個年僅2歲的小男孩。

截至1日傍晚，美國國家氣象局（National Weather Service）已針對費城西部至新澤西州北部地區，發布至少5次洪災暴發警報。

紐約大都會運輸局（Metropolitan Transit Authority，MTA）表示，「地區緊急狀況」幾乎讓全市地鐵停擺後，針對15至20輛地鐵列車的救援行動連夜展開，目前未發現人員傷亡。

MTA在美東時間凌晨4時15分發布聲明稱，紐約市地鐵系統約有46個地點發生淹水狀況，工作人員正檢查基礎設施，並處理排水問題。