當大貓遇上小貓，會發生什麼事呢？印度馬哈拉施特拉邦日前出現一隻豹，牠疑似為了追逐小貓，導致雙方不幸掉落井裡，而豹與小貓待在井裡時，許多人都擔心貓咪恐遭不測，不過豹並沒有攻擊對方，牠們之後被村民順利救出。

Both cat and leopard is rescue and release...for people who think about what happen to cat...after sometime cat is play on back of leopard😀😀😀 pic.twitter.com/YMgeJQn6XR — Manoj Davange (@ManojDavange) September 6 2021

根據《今日印度》報導，馬哈拉施特拉邦西納爾（Sinnar Taluka）村莊Kankori居民桑格萊（Ganesh Sangle），上周日發現自己經營的農場內一口井，竟傳出猛獸的吼叫聲，趕緊往井裡看才發現，裡面竟有一隻豹，此外，牠的旁邊還有一隻小貓。

由於井深達25至30英尺（約7公尺至9公尺），且底下還有猛獸級的豹，因此他趕緊聯絡林業部門，推測豹在上周六深夜，為了追逐小貓而掉進井裡，直到隔天才被村民發現，而他們也拍下大貓與小貓井裡共處的畫面，累積13萬觀看次數。

只見豹與小貓站在井底的突出處，面對面看著對方，小貓看到豹一靠近，馬上就伸出腳掌抵抗，期間豹還不小心掉到水中，爬起來時把小貓嚇了一大跳，儘管雙方共處一室，但並沒有發生衝突，豹也未傷害小貓。隨後護林人員出動起重機，與村民一起將豹和小貓救出來，豹順利回到牠的棲息地，而小貓獲救後也被放生。