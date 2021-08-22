以色列以傲人的疫苗覆蓋率成為全球抗疫優等生，截至22日近63%人口已完整施打疫苗，但近來平均每日通報7500例確診，較2週前倍增，當局週末開始為民眾接種第3劑疫苗。

近期以色列COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例激增，甚至逼近去年冬天疫情最嚴峻時的水準。當局在6月15日一度宣布解除口罩令，短短10天後，又因Delta變異株病例持續上升，重新恢復室內戴口罩的規定，同時也開始限制民眾聚會。

以色列的狀況讓全球各地科學家紛紛開始針對已接種疫苗者的感染率進行研究，以了解疫苗是否可隨著時間推移，維持穩定保護力。然而，研究結果並不樂觀，多國也因此開始推動施打第3劑疫苗。

以色列的930萬人口中，絕大多數都是施打輝瑞/BNT疫苗。據財經內幕（Business Insider）報導，截至今年3月25日，以色列已為逾半民眾完整接種疫苗，原本看似順利朝向「群體免疫」目標邁進。

不過，近來以色列持續飆升的病例數量可能顯示疫苗保護力會隨時間減弱。衛生官員和輝瑞科學家先前就發現，第2劑疫苗注射後的6到8個月，保護力就會顯著降低，這也與Delta變異株今夏流入以色列的時間點相符。

目前以國的住院重症患者中，有一半在5個月或更久之前就已完整接種疫苗，其中多數人超過60歲，且患有其他疾病，導致其重症風險升高。

以國衛生部長霍洛維茲（Nitzan Horowitz）19日表示，週末起擴大開放40歲（含）以上民眾接種疫苗追加劑，盼藉此抑制疫情擴散。

此舉吸引許多富裕國家跟進。美國、英國、德國、法國都已核准或正在準備自9月開始提供追加劑。

事實上，在多數群體中，疫苗仍可有效預防COVID-19引起的重症、住院和死亡狀況。因此部分專家主張，就群體免疫目標而言，持續針對未接種人群施打疫苗，比部分國家急著追加第3劑，是更有意義的做法。