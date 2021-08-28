印度衛生部27日表示，該國當天首次在單日內給民眾接種超過1000萬劑新冠疫苗，打破單日疫苗接種紀錄。印度之前的單日接種紀錄是920萬劑。

印度總理莫迪在推文指出，這項單日接種疫苗破紀錄，對於印度13億人口而言，是重大里程碑，感謝那些接種疫苗的人和那些成功推動疫苗接種的人。

印度政府的目標是在今年底給11億成年人人口接種疫苗，但礙於疫苗短缺、行政混亂和民眾猶豫是否要接種疫苗，恐怕難以達成目標。從今年1月到現在，只有15％的成年人民完成接種第二劑疫苗。