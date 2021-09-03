對於日本外務大臣茂木敏充今（3）日上午在記者會中宣布，日本將追加援贈AZ疫苗予泰國、越南及台灣協助抗疫，我駐日代表謝長廷表示，這批疫苗64000劑預計下週出貨！

日本外務大臣茂木敏充今（3）日上午在記者會中宣布，日本將追加援贈合計44萬劑AZ疫苗予泰國、越南及台灣協助抗疫，並將於本月上旬運送。對於日本將第四度援贈台灣疫苗，行政院長蘇貞昌稍早在臉書寫下「ありがとう」，感謝日本再度捐贈台灣疫苗。

我駐日代表謝長廷在臉書表示，這批疫苗64000劑預計下週出貨，我只是簽署相關文件，有關費用都是由日方自行負責。

謝長廷指出，從第一次在台灣面臨疫苗之亂時的神速支援，到現在日本疫情及政情都嚴峻的時候，仍然沒有忘記台灣的需要，這個深情友誼，讓很多臺灣人深深銘記在心。

謝長廷說他前幾天已經有說明過日本疫苗的現況，以及在台灣的外國人（含日本人）可以施打疫苗的措施，因為外國人施打也會提高疫苗整體的覆蓋率。

謝長廷披露，這批疫苗64000劑預計下週出貨，他只是簽署相關文件，有關費用都是由日方自行負責。

謝長廷也表示，日本疫情造成醫院病床滿載，在家治療也有面臨氧氣罩設備不足等問題，「我們積極募集各種醫療物資，希望能夠幫上忙。」