國民黨主席參選人、孫文學校總校長張亞中，為敬悼國殤與疫情災難中之往生者，並祈求國泰民安，今至國民黨黨部前普渡，張亞中怒轟，民進黨草菅人命對不起死者，承諾若有機會，國民黨一定會追殺蔡政權。

張亞中今率八百壯士成員約20名支持者痛批，民進黨疫苗政策不當、草菅人命、泯滅人性，連他要捐贈1000萬劑疫苗都被百般刁難，難道老百姓的命不值錢。

「民進黨政權對不起死者」張亞中喊話，承諾如果有機會，國民黨一定會追殺、追打蔡政權，這個仇不是為個人，而是為了台灣社會的公義。