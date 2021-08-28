南太平洋島國薩摩亞今年時隔約23年選出了新總理，結束了前總理的長期執政。7月底剛上任的薩摩亞新總理菲婭梅（Fiame Naomi Mataafa ）8月27日以視訊方式接受日本NHK獨家採訪時表示，薩摩亞有意與中國之外的國家加強合作。

NHK今天（28日）播放上述報導，對於薩摩亞前政府推行接受中國援助的薩摩亞港口開發項目，菲婭梅表示：「債務負擔令人擔憂。我們當前需要的並非新港口，而是其他應當優先考慮的事務。」她透露，已向中方表明了取消港口開發項目的方針。

據報導，對於太平洋地區的島國，中國大陸借助巨額援助加強其影響力。以基礎設施建設為主，中國在薩摩亞的對外債務中所占份額達到40％。

對於上述情況，菲婭梅表示：「我們不僅希望與中國合作，也希望與日本等其他國家開展合作。薩摩亞是一個小島國，應當把焦點集中在真正必需的事務上，與中方構築有利於國家發展的關係。」

NHK報導對上述回應解讀稱，她以此表現出在維持與中方關係的同時，不依賴於巨額援助，與日本等其他國家加強合作的意向。