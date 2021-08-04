衛福部食藥署日前宣布高端疫苗4批約26.5萬劑完成封緘，不過由於批號有跳號引起質疑，今(4)日有記者繼續追問，不料陳時中竟回「第一天問我不知道，第二天我說我忘了問」，還批評發問的記者「這不是一個健康的態度」。對此，宅神朱學恒直言，「這種量產穩定度要我也說不出口，難怪拖了兩天最後惱羞成怒」。

宅神朱學恒。(圖/本報資料照，翻攝自朱學恒臉書)

原來，食藥署日前宣布高端4批疫苗完成封緘，分別為批號SP2106、SP2107、SP2111、SP2112，由於中間跳掉了08、09、10引起質疑，陳時中也承認，之所以出現跳號的情況，是因為當中有某些批號的疫苗技術性資料不完整，會等廠商完成補件後再進行檢驗。

針對跳號問題，今天有媒體在疫情記者會上再度詢問「高端到底送了幾批疫苗作為封緘檢驗，為什麼問了兩天指揮中心都沒辦法給出相關的數據？難道是沒辦法掌握這次疫苗的批次和數量嗎？」。

沒想到陳時中竟回「我昨天就跟你講我忘了問，妳第一天問我不知道，第二天我跟妳講我忘了問，用這樣的態度我想不是健康的態度」，並說高端疫苗批號跟大眾利益關係不大，批評發問記者「這樣的問法不好」。

對此，朱學恒直言，「這批要打到人民身體裡面的疫苗，總共交貨22批，結果有8批要補件，比例高達36.36%，這種量產穩定度要我也說不出口，難怪拖了兩天最後惱羞成怒」。朱學恒也嘲諷，大家還是多問他(陳時中)為什麼剪頭髮和一夜白頭是不是特效好了。