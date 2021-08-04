臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

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指揮中心4日公布，第五輪疫苗接種將於5日開始預約，全數為莫德納疫苗。指揮官陳時中3日表示，第五輪施打對象是第一至第三類及孕婦接種第二劑，與當初意願登記僅勾選莫德納的65歲以上長者、55歲以上第九類對象等，共計51.9萬人。此消息令不少登記莫德納疫苗的年輕人相當失望，有網友不滿表示：「隨便啦，反正這輩子絕對不會再投民進黨。」

《中國時報》4日報導指出，根據第五輪疫苗意願登記平台顯示，自7月27日14時以後新增344萬9992人，想打AZ及莫德納民眾達625萬1797人，占比51.08％，為人數最多；「非莫不打」的民眾有415萬0189人，占比33.91％。指揮中心發言人莊人祥表示，目前全國可用的莫德納部還有67.9萬劑，這次第四、第五輪打完，就所剩無幾了。

不少年輕人對自己至今無法打到疫苗相當不滿，部分意願登記勾選莫德納的年輕人更對此消息大表失望，紛紛在臉書相關新聞連結下留言：「隨便啦，反正這輩子絕對不會再投民進黨」、「年輕人跟中年人都還沒打到疫苗就開放第二劑了。政府的覆蓋率是怎麼算的啊！」「何時重視過年輕人？只有選舉芒果乾拿來騙票而已」、「年輕人無人問」、「每天必須出門上班、風險最大的年輕人居然都沒有辦法打疫苗，可憐」。

不僅如此，也有網友表示：「沒辦法，太多817就是年輕人，最軟的一塊，難怪一直被吃豆腐」、「817年輕人，為國盡忠，高端準備！」「817全部打高端」、「陳時中到底要不要下台？一堆爛政策，根本沒有符合民心，完全是圖利政府。第一劑都不夠打了，開放第二劑預約，感覺非常的諷刺」、「BNT呢？都要開學了！」