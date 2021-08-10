因美國莫德納(Moderna)藥廠，8月恐怕將延遲交付新冠疫苗，故韓國政府10日表示，可能會找專人親赴美國，要莫德納趕緊交貨。

雖然韓國政府已獲莫德納通知，對原定8月份將送抵韓國850萬劑疫苗，現在可能只會到貨最多一半左右，也讓當地政府的全民疫苗涵蓋率計畫，或將受到影響。

韓國財政部認為，政府應全力喊話要莫德納迅速供應疫苗，並尋求國際合作機會，好在中秋假期前完成3600萬民眾接種目標。

目前，韓國規畫最晚到9月底，5200萬人口中，差不多有3600萬人約70%，要打過第一劑。順利的話，11月以前就可實現群體免疫。

現在莫德納不按牌理出牌竟然延宕交貨，外界也擔心，疫情當下的8月與9月，韓國政府原定施打計畫，將會因缺少新冠疫苗而受阻。

據悉，韓國與莫德納已簽約並將獲4000萬劑新冠疫苗，不過，大部分是2021下半年才會到貨。早先，韓國已拿到莫德納約246萬劑。

韓國衛生部門緩頰說，莫德納已為延遲到貨致歉，實驗室應是有些問題才會導致疫苗生產不順遂。

韓國政府正計劃派遣一個代表團，前往莫德納在美國的總部，除不滿應到的疫苗未到外，也疾呼要快快拿到疫苗。