中信兄弟陳子豪敲出全壘打。（資料照，中職提供）

中職上半季進入尾聲，中信兄弟靠著王牌投手德保拉先發8局僅失1分，加上陳子豪在第6局敲出致勝2分炮，以2比1擊敗統一獅隊，奪下5連勝，同時點亮上半季封王魔術數字M7。

排名前2的球隊今天正面交鋒，雙方都推出洋投先發，3局上獅隊靠著林岱安二壘安打、江亮偉短打推進、陳傑憲一壘安打先馳得點，不過也無法將領先分差擴大。

6局下1出局後，陳文杰敲安，陳子豪敲出右外野超大號全壘打，一棒將戰局逆轉，兄弟就靠著他這一棒，成功奪下5連勝，也將勝場差擴大至1.5場，同時點亮魔術數字M7。

德保拉此役先發8局投出8次三振、1保送，被敲4安、失1分，奪下本季第10勝（另有2敗）。敲出致勝全壘打的陳子豪則獲選單場MVP，賽後他表示，針對布雷克球隊賽前有情蒐，知道他第一球變化球機率高，因此那一打席就鎖定變化球攻擊，結果成功開轟，「很開心能夠打回來。」

獅隊先發投手布雷克5.2局投出9K、2保送，僅被敲4安，但其中1隻就是陳子豪的2分炮造成重傷害，他也承擔敗投，吞下本季第2敗，獅隊也苦吞對戰兄弟4連敗。

另場在澄清湖的比賽，味全龍隊在「龍王」王維中6局無失分好投帶領下，以1比0完封富邦悍將，中斷近期3連敗，王維中奪下本季第2勝，陳仕朋主投7局僅失1分，無奈打線沒給予火力支援，吞下本季第8敗（另有1勝）。