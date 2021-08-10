(13：57更新)氣象局針對台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時30分止，以及新竹市、新竹縣、苗栗縣大雷雨持續時間至15時15分止，請慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

台北市午後大雷雨讓行人措手不及，全身溼透。（趙雙傑攝）

雙北大雷雨持續至下午2點半。(翻攝自氣象局)

以及受到南方雲系北移及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局發布屏東豪雨，北北基、桃園、新竹縣市、苗中投雲、嘉義縣、南高、宜花東16縣市大雨特報，今天恆春半島有局部大雨或豪雨，南部、東南部地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局發布17縣市豪、大雨特報。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，今天太平洋高壓逐漸增強，整體降雨情形逐漸減緩，但南方雲系影響，南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中部降雨情形相較南部較少一點，近日在清晨至上午時段降雨機率比較高，同時也可能出現較為明顯的雨勢，其餘時間降雨空檔增加，可以見到陽光。

氣象局表示，其他地區主要為多雲到晴、下午有雷陣雨的天氣，尤其大臺北地區及各地山區午後雷陣雨發展較明顯，有較大雨勢發生的機率，請留意短延時強降雨的現象；溫度方面，各地高溫31至34度。