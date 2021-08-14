受到西南氣流、熱帶性低氣壓外圍環流影響，中南部日前降下豪大雨，重創蔬菜產地，農糧署表示，台北果菜市場蔬菜昨天交易量達1050公噸、平均每公斤交易價格52.7元，較前日均價50元，上漲2.7元，漲幅5.4％，已經連續2天均價均破50元，相較去年同期的平均每公斤交易價格32.9元高出不少。

農糧署副署長姚志旺表示，除了受到蔬菜產地嚴重受損，產量減少外，加上農曆7月普渡需求、多個縣市紛紛開放餐飲內用，致使需求增加，也是價格上漲原因