台北果菜市場均價連2天破50元 農糧署：量減需求增 23:062021/08/14 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受到西南氣流、熱帶性低氣壓外圍環流影響，中南部日前降下豪大雨，重創蔬菜產地。（農糧署提供／林良齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到西南氣流、熱帶性低氣壓外圍環流影響，中南部日前降下豪大雨，重創蔬菜產地，農糧署表示，台北果菜市場蔬菜昨天交易量達1050公噸、平均每公斤交易價格52.7元，較前日均價50元，上漲2.7元，漲幅5.4％，已經連續2天均價均破50元，相較去年同期的平均每公斤交易價格32.9元高出不少。 農糧署副署長姚志旺表示，除了受到蔬菜產地嚴重受損，產量減少外，加上農曆7月普渡需求、多個縣市紛紛開放餐飲內用，致使需求增加，也是價格上漲原因 7月稅前淨利有望50年最佳 中鋼 9月內銷盤價全面調漲 新北今增2例確診個案 7天去過3市場 #50元 #農糧署 #台北果菜市場 #均價 #產地 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 肯定五倍券轉彎「是正確決定」 鄭文燦：桃園將推光工廠「加倍購」 17:242021/08/14 政治 東元三大主軸加分 樂看全年獲利 04:102021/08/14 財經要聞 減稅利多 基本生活費 提高至19.2萬元 04:102021/08/14 財經要聞 上半年淨利年增逾七成 元大金獲利靚 總資產破3兆 04:102021/08/14 金融．稅務 外資看法多空亂戰 專家點名這家最中肯：航運三雄太委屈 19:462021/08/14 財經 肉品市場休市 業者：影響豬價有限 04:102021/08/14 地方新聞 運價太OVER 美、中、歐都要查 04:102021/08/14 財經要聞 上新莊捷運宅回溫 頭前庄站漲最大 04:102021/08/14 財經焦點 打破只漲不跌神話 深圳逾半二手房降價 成交量暴跌八成 18:072021/08/14 兩岸 台帛旅遊泡泡2.0出發 全為打疫苗 04:102021/08/14 焦點要聞 運輸股每股獲利王！ 台驊Q2每股賺13.32元 超越陽明 04:102021/08/14 財經要聞 生活熱門新聞 七夕最後一刻好消息 蘇貞昌宣布24.9萬劑莫德納明午3點抵台 - 生活 午後大雷雨炸雙北 信義區民崩潰：台北暴雨快沉了 - 生活 麟洋配悠遊卡被罵翻 李洋緩頰遭女權鬥士轟只想賺錢：對你失去興趣 - 生活 5倍券不夠 各縣市加碼一次看 沒跟到虧大了 - 生活 月付妻22萬生活費嫌不夠 醫師崩潰：我1年只休7天 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。