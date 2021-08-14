為提供復興區住民更安全便利的交通道路，桃園市政府辦理「三光跨河大橋興建工程」並於4月正式動工，桃園市原住民族行政局指出，原預計9月可完工，但因疫情影響，加上近日的強降雨導致工程延後，預計完工時間延至12月底，2022年3月左右才能通車。

日前位於復興區後山三光里的住民往返交通道路依賴桃113線，但該路段每逢颱風豪雨經常中斷，該區住民便只能透過溪底便道、吊橋移動，交通不便，為提供更安全便利的交通道路，市府辦理「三光跨河大橋興建工程」並於4月正式動工，但原民局表示，原預計9月可完工，但因疫情加上近日強降雨影響，完工時間將延至12月底。

原民局表示，跨河大橋工程4月動工後，恰逢5月疫情爆發導致出工人數減少，再加上6、7月的連續強降雨影響水位上升，工程不便進行，才導致工期延後約3個月至12月底才完工，原民局指出，年底完工後，預計2022年2月可完成驗收，3月左右可正式通車。

關於該大橋工程，原民局指出，橋梁工程採鋼結構設計，橋身跨徑158米、橋面寬度6.5米，並表示，三光跨河大橋不僅作為一般聯外交通使用，也將具有產業運輸、觀光及災害替代動線等三大功能，原民局強調，截至8月中大橋結構多已完成，僅剩部分大橋外部面版尚未裝設，工程進度完成約9成。

原民局也說明，相信大橋完工能夠提供更便捷、安全的交通路線成為後山重要樞紐，並補充，三光大橋設有供居民、旅客將溪谷景觀僅收眼底的觀景台設計，未來配合周邊幽靈瀑布、爺亨梯田、拉拉山踩線等景點，可望形成全新旅遊路線，為後山觀光帶來全新的發展契機。