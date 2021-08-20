省道台16線11公里處邊坡嚴重坍方，毀壞自來水公司送往石盤淨水場的送水幹管，造成集集鎮富山里與廣明里洞角地區停水；自來水公司緊急於洞角設置3座取水站，根據崩塌處地形及天氣因素，評估須另設新幹管，至少要等兩個半月才能完工。

集集鎮長陳紀衡為了不讓民眾受停水之苦，主動提議在自來水公司完成新幹管工程前，可免費出借集集游泳池的送水幹管，將山泉水送入富山配水池，優先供給民生用水，而集集游泳池則關閉至9月底，10月視疫情與水情再研議是否開放。

石盤淨水場原有水源引自水里溪，供給富山里與廣明里洞角地區居民，幹管毀壞後，因崩塌處地形難以修復，自來水公司將另設新幹管，引自來水廠的水加壓後送至石盤淨水場；新幹管完工前，暫用集集游泳池的幹管，將山泉水送入富山慢濾池沉澱去除雜質，待加氯設備施作完，再消毒即可入淨水池，恢復供水到富山里與廣明里洞角地區。

陳紀衡表示，原送水幹管無法修復，新幹管架設則須兩個半月以上，取水站非長久之計，因此提議先將原送水至集集游泳池的幹管，改道入水至石盤淨水場。

自來水公司表示，在集集鎮公所協助下，將集集游泳池的幹管改入水至配水池，目前正在趕工加氯消毒設備，預計周五恢復家戶自來水管供水，可日供200噸民生用水。

緊急設置的3座取水站，分別設置於洞角巷35-37號前、洞角巷33-3號路口與五府千歲鎮王公旁，全天開放，自來水公司每日派人巡視，並主動補滿；若取水站的水用罄，可去電（049）2762076通報。