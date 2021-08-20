珍愛藻礁等4大公投因疫情延至12月18日投票，為保障軍、警、消和受刑人、收容人的投票權利，民眾黨立委張其祿、賴香伶今天提出「公投不在籍投票法草案」，主張以移轉、通訊、指定場所投票來完備法制，呼籲行政院儘速提出版本，力拚下會期完成修法，在年底公投上路。

賴香伶直言，這一年多來最沒共識的法案都充斥政治性，過去各政黨對不在籍投票各有盤算，導致雷聲大雨點小，延宕至今未進入法案的逐條討論，而公投因疫情延期，引發遠距投票等作法的討論，很可惜臨時會因民進黨阻擋而毫無進展。

張其祿表示，公投法25條已規範全國性公投得以用不在籍投票，但至今並沒有真正不在籍投票法的規定，而不在籍投票方式多元，包含移轉、通訊、指定場所、電子、代理投票等。

張其祿說，民眾黨團提出的「公投不在籍投票法草案」，主張移轉、通訊、指定場所投票先行，立法院儘速完備法治，若能順利修法，未來更應擴及到總統、立委等公職選舉，也有民團要求地方性公投也適用，這都可納入考量，進而提高公民參與權益。

賴香伶呼籲，希望各政黨能在下會期把「公投不在籍投票法草案」列為優先法案，召集朝野協商凝聚共識完成修法，力拚年底公投投票時就能適用。