指揮中心指揮官陳時中今天承諾保留第二劑莫德納疫苗，開放第一劑莫德納疫苗施打人數所剩不多，但截至今天下午5時，獨鍾莫德納疫苗民眾不減反增，意願登記破400萬人。

國內採購或獲贈莫德納（Moderna）的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗總數共約855萬劑，以一人接種2劑計算，將以供427多萬人施打為目標，但據中央流行疫情指揮中心統計，截至9日莫德納疫苗已超過306萬人接種，初估國內僅剩不到100萬人可打莫德納疫苗。

此外，在全國意願登記完成總人數1339萬448人中，截至今天下午5時，僅勾選接種莫德納疫苗者已達400萬1810人，比下午1時的399萬9260人更多，換句話說，陳時中即使在下午2時記者會承諾莫德納疫苗第一劑接種人數達目標，疫苗就不會再使用，但獨鍾莫德納疫苗者不減反增。

另截至今天下午5時的其餘疫苗登記狀況，與下午1時數據相比，僅勾選阿斯特捷利康（AZ）疫苗者為106萬3581人，占比從7.92%增至7.95%；非高端疫苗不打的民眾從18萬1974人增加為18萬2262人，但占比維持為1.36%。

意願登記中，勾選2個以上疫苗種類者，與今天下午1時數據相比，占比沒有改變的包含選擇AZ疫苗、高端疫苗從3萬6507人微幅增加至3萬6561人，占比維持0.27%；選擇莫德納疫苗及高端疫苗，占比也沒變為0.93%，但人數從12萬4742人增至12萬4867人。

另外，選擇AZ疫苗及莫德納疫苗共726萬7014人，占比54.27%降至54.30%；至於AZ疫苗、莫德納疫苗及高端疫苗都願意接種者占比則是微幅增加，從5.32%上升至5.33%，人數則是從71萬2144人攀升至71萬3887人。

若將只願意打高端疫苗人數及多重選擇COVID-19疫苗中有勾選高端疫苗者加總，意願登記高端疫苗總計105萬7577人，其中該系統7月27日重啟後才登記意願者為64萬1010人。