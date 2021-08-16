高端疫苗今開放預約登記，截至下午2時30分統計，新北市有5萬48人預約，預約率32％，至於屆時將開放多少接種站施打高端，新北市衛生局表示，要等18日預約結束，最終統計人數出來，才會決定接種站數及接種點。

高端疫苗開放65歲以上長者、64至20歲第9類對象，以及64歲至36歲民眾預約登記，預約時間至18日中午12時，預定8月23至29日施打。