高端預約登記首日 新北5萬人預約 21:052021/08/16 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高端預約登記首日 新北5萬人預約。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高端疫苗今開放預約登記，截至下午2時30分統計，新北市有5萬48人預約，預約率32％，至於屆時將開放多少接種站施打高端，新北市衛生局表示，要等18日預約結束，最終統計人數出來，才會決定接種站數及接種點。 高端疫苗開放65歲以上長者、64至20歲第9類對象，以及64歲至36歲民眾預約登記，預約時間至18日中午12時，預定8月23至29日施打。 高端疫苗開放預約首日 桃園2.2萬人登記搶打 疫後出遊首選 「預約臺東」住四晚送三千 #預約 #預約登記 #5萬 #高端疫苗 #統計 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高端61萬劑到位 開放預約2小時4成名額被搶光 14:222021/08/16 生活 蔡英文23日預約打高端 賴清德也將上網登記打高端 16:532021/08/16 政治 疫苗平台首日大塞車 關貿回應了 13:082021/08/16 生活 高端疫苗開放預約 蔡英文：符合條件者把握時間 17:532021/08/16 政治 高嘉瑜準備好了 預約23日打高端 網友反應大不同 11:512021/08/16 政治 想當「高端仔」台南市議員預約打高端疫苗成功 11:482021/08/16 政治 高端向巴拉圭申請EUA 早盤飆漲8％ 聯亞藥漲逾15％ 09:342021/08/16 財經 焦糖哥哥手臂獻給高端 為預約「按到手機快燒起來」 15:102021/08/16 娛樂 高端疫苗已有24萬人完成預約 確定下放至36歲施打 15:502021/08/16 生活 國產疫苗上路 躋身十大疫苗自有國 04:102021/08/16 產業．科技 連高端都被搶爆 1922預約平台大當機 網哀號 10:342021/08/16 生活 生活熱門新聞 奧麥斯颱風最快明生成 未來路徑曝光 這兩天雨最大 - 生活 揭EUA沒過主因 聯亞發聲明反擊：食藥署疏忽Delta變異株 - 生活 晚上特別口渴？身體缺水6大警訊 多數人都做錯 - 生活 不願爸爸打高端疫苗 網紅潔哥遭出征怒嗆：賭X政治腦 - 生活 聯亞EUA卡關 3800名受試者怎麼辦？陳時中曝2種選擇 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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