號稱「台灣最美歐巴桑」的藝人陳美鳳，雖然已經施打過疫苗，但防疫工作做好做滿的她，上工前的例行公事就是「驗血快篩」，日前她曬出快篩完的美照，除了意外露出傲人事業線之外，更被網友發現身材變瘦，立刻引起網友議論。

陳美鳳日前在臉書發文，透露近來工作前的例行公事，就是「驗血快篩」，更化身防疫大使，再三呼籲大家：「保護自己也保護別人，不管打疫苗了沒，外出口罩還是要戴好戴滿喔」，接著曬出做完快篩的自拍照，只見她上好妝容，對著鏡頭擺出微笑，身穿V字洋裝，微微露出深邃事業線，即便已經年過60，仍不失性感的一面。

對此，網友紛紛留言：「現在口罩都不離身，戴久了耳朵不舒服，不過為了自己也為了他人，還是乖乖戴上口罩」、「收工早點回家休息，上工時口罩要戴好」、「台灣國寶美鳳姐要照顧好自己，健康就是幸福 」，但有人見她似乎消瘦不少，留言提醒：「鳳鳳太瘦了，要多吃一點才行」，她則是親自回應：「怎麼辦，瘦都先瘦臉，胖都先胖肚子」，大展親民作風。

陳美鳳上個月施打完疫苗，除了親曝身體狀況之外，還曬出手臂吸住湯匙的照片，引起網友議論，她則是解釋：「我助理特別把我的手用濕紙巾擦乾，再用面紙擦乾，然後再等一下，湯匙一樣吸上去，但助理他們沒打也能吸湯匙耶」，推測應該是體質的關係。

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