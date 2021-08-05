蕭大陸舊愛張金鳳日前上節目，爆料20年前與蕭大陸、侯怡君3人感情糾葛，逼得蕭大陸2次發聲明反駁，當時張金鳳透過臉書限動回應：「編出一堆謊言」，甚至一度喊出提告，沒想到她昨天在臉書發文，指出半夜曾遭不出聲的電話騷擾，質疑就是侯怡君所為。

張金鳳在臉書曬出電話通聯記錄，指出曾在半夜接到兩通未顯示號碼、不出聲的來電，而且是從「南投水里」發出的騷擾電話，讓她驚呼：「這種可怕的地緣巧合，我也不想去追究這是誰家的電話了。」接著十天後就接到侯怡君來電，莫名其妙指責她是小三，接著便展開一連串的戰爭，對於被外界質疑為何跟蕭大陸通電話要偷錄音，她強調這20年來因為沒有錄音，才始終無法握有證據，永遠只有被騷擾的份，甚至還擔憂內容殺傷力太大，再三要求記者千萬別播。

不過隨著蕭大陸發出11點聲明後，張金鳳才意識到把慈悲用錯地方，讓別人覺得自己是可以一直被欺負，導致身邊家人也得承受這些「憑什麼」，更不甘心表示：「難道要我把那些骯髒的罪名一概吸收嗎」，對於自己要被逼著回應陳年往事，她表示我心中早就沒有恨了，只希望不要再被干擾，更反問：「你們不放過自己，為什麼就不能放過我」。

張金鳳表示過不去得是蕭大陸及侯怡君，希望兩人不要硬把她拉進去故事裡，更強調這是最後一次對此事做出回應，接著喊話：「人若最後還有一絲絲良心，就安靜吧，從頭到尾我都說過不需要道歉，還有不要再說我忘不了過去，這對我來說是人生最大的恥辱」。