歐漢聲2014年與重慶粉絲女友鄭雲燦結婚，婚後育有2個可愛女兒，平時會在社群媒體分享一家人的日常，甜蜜的婚姻生活羨煞旁人，不過卻傳出兩人已經簽字離婚，稍早，他也在臉書發文證實這段6年多的婚姻，已經正式畫下句點。

根據《鏡週刊》報導，歐漢聲與鄭雲燦經常吵架，雖然常氣到有離婚念頭，但仍會試圖把話圓回來，甚至曾為了替遠嫁來台的老婆排遣寂寞，不惜砸錢買一輛上百萬元的重機給她，並且藉機甜蜜告白，無奈仍保不住這段婚姻，兩人簽字離婚之後，便各過各的生活，鄭雲燦也已經搬出台北市大直住家，獨自留在台灣過著單身生活，不過仍會每天回家陪伴孩子。

對此，歐漢聲稍早在臉書發文證實離婚，他表示經過6年多的磨合和溝通，兩人還是沒辦法找到更好的相處之道，因此已經辦完離婚手續，強調有緣成為夫妻和父母，想必是為了有更好的未來，但坦言若走不下去，和平分開是兩人對孩子與彼此最好方式，雖然無法用原本的關係繼續，至少一輩子的家人是共識，世上多一對怨偶，不如多兩個可以給更多愛的爸媽，也希望未來彼此各自安好，不被打擾。

歐漢聲與前妻仍維持友好關係 。（圖／中時資料照）

經紀人也表示歐漢聲與鄭雲燦是和平協議決定離婚，如今仍維持友好關係，由於協議內容是夫妻間的事，歐漢聲將不會對外說明，主要是在疫情期間不想浪費公眾資源，和影響小孩子正常生活。