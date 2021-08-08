高雄市晚晴婦女協會在去年曾經爆出積欠社工薪水，該協會6日在臉書發表文章指出，晚晴未曾對社會大眾募款，從未以服務行不樂之捐，晚晴還酸了網友：「你的不幸是我們服務的契機，讓我們給你修復婚姻」。對此，台北市晚晴婦女協會發文切割。
對於社會詬病的不樂之捐，高雄晚晴指出，我們未曾對社會大眾募款，或對求助的個案以往大多以免費課程服務、免費心理諮商，甚至免費陪伴走過受苦的人生低潮，若有收費也僅是行政費工作人員加班費！從未以服務行不樂之捐！
高雄晚晴的文章還提到因果：自此以後若再有無知之人藉著已經圓滿的舊事件來找碴，我送你免費離婚諮詢優惠；因為因果輪迴是必然，沒有偶然。文章還酸了鄉民，指今後會以更強的念力，盼因果輪迴實現，期待你來求助。
在高雄晚晴發出此文後引起諸多效應，台北市晚晴婦女協會也在臉書發文說，台北市晚晴婦女協會是地方機構，並非全國性組織、更不是台北總會、也無分會，與徵信社及法律事務所皆不相關，請勿因「晚晴」二字，將該機構與其他單位聯想。
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