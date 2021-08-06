1名網友日前發現親哥哥外遇，外遇對象竟然還是大嫂的閨蜜，他曾親眼目睹哥哥載小三遊玩、公然親嘴，但他無奈地說大嫂人很好、很顧家，不忍心說出實情後拆散看似美滿的婚姻，不知道該怎麼做；其他網友則紛紛留言勸他還是要說，「越晚知道越傷」、「傷害停在現在就好，越久越難放下」。

1名網友在Dcard上發文表示，他日前與另一半外出撞見哥哥的轎車，發現車內副駕駛座竟不是大嫂，而是1名大嫂的閨蜜，他還說曾經看到哥哥帶著對方出席生日會，他曾遠遠看到哥哥趁機偷親對方，「真的覺得很噁心」，但他很猶豫，不知該不該跟大嫂說。

1名網友日前發現親哥哥外遇，外遇對象竟然是大嫂的閨蜜，但他說大嫂人很好、很顧家，不忍心說出實情後拆散看似美滿的婚姻，不知道該怎麼做。（翻攝自Dcard）

該網友說，他的大嫂人很好也很顧家，與哥哥已結婚10年，而且他的父母年事已高，不確定能否接受這樣的打擊；他說大嫂有曾經懷疑過哥哥外遇，但一直沒有發現證據，他PO文述說自己的為難處，「如果你們是我，會做出什麼決定？大義滅親嗎？還是默默看著？」

其他網友則留言回覆，「大義滅親啦！就算是哥哥也不能接受」、「至少要讓她知情，不要活在謊言裡，很痛苦」、「拜託一定要講…越晚知道越傷」、「我覺得她要有知情權，換作是你，你想跟這種閨蜜當好友嗎？傷害停在現在就好，越久越難放下，至少她自己能決定要不要繼續在一起，要不要繼續跟閨蜜當好友」、「如果你大嫂只是需要證據，我覺得可以說，畢竟可能這段婚姻也已經死亡了，不要再惡化比較好」。