于子育和楊麗音（上圖左）演婆媳，和童星吳以涵也有感人對手戲。華視提供

《俗女養成記2》受期待。華視提供

宋偉恩（左）和陳家逵飾演同志伴侶。華視提供

《俗女養成記2》播出適逢父親節，于子育和宋偉恩聊到慶祝父親節的方式。于子育以往三節、父親生日、父親節時刻都會和家人到金寶山祭拜亡父，家人們也會帶上父親最愛的麻糬、花生和辣椒，她說父親很能吃辣，做的菜往往也放很多辣椒，辣的味道也往往也最能跟勾起他對父親的回憶。

于子育透露已有3個月沒和媽媽見到面，希望在新戲開拍前，趕快找時間回一趟南部看家人和朋友，她已故的父親曾是蔣宋美齡的御廚，燒得一手好菜，她在居家防疫的這段時間，特別下廚做麻婆豆腐、紅燒獅子頭，屬於記憶中父親的手路菜，「很希望有機會買菜回去，親手料理給母親品嘗，2人好好吃一頓飯」，找回爸爸的味道。

宋偉恩透露他今天會在劇組工作中度過，表示已經提前訂了一張KING SIZE的床墊給爸爸當父親節禮物，他笑說：「希望讓爸媽感情更好，讓他們可以在上面滾床」。他也表示，爸媽從第一季播出時已經是死忠粉絲，三刷、四刷好幾次，第2季今晚9點在華視播出時，爸媽也一定會早早鎖定。

吳以涵曾透露劇中和于子育的母女關係是相愛相殺，于子育則認為她和宋偉恩劇中母子關係像閨蜜。宋偉恩則回應：「我應該就是家裡最被疼的那一位，陳嘉明的同志身分代表部分人群的心聲，他有個很開明的媽媽是件幸福的事，很希望每個人家裡都有一位『秀琴媽媽』」，聽了讓于子育頗為感動。

第2季看點除了原班人馬，天心、楊銘威、李國毅等也加入，于子育表示，「我們真的是上山下海，多了很多外景戲，會讓大家看得很過癮，各方面都是PLUS（升級加強版）」。宋偉恩則表示，演出10集的《俗女2》就像演出10部電影一樣的感覺，「每一集都有不同的笑點和感動點，會讓大家會看著讓大家笑著笑著又哭了」。