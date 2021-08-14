翔翔盛裝打扮，在家和媽媽一起觀看線上直播畢業典禮。（社會局提供）

教保老師黃淑玲教小宇學習如何用平板電腦與人溝通。（社會局提供）

小宇的媽媽黃憶芳透過影片感謝教保員老師平時教導的辛勞，小宇學會用平板電腦代表畢業生致詞。（社會局提供）

翔翔盛裝打扮，在家和媽媽一起觀看線上直播畢業典禮。（社會局提供）

疫情警戒近3個月，慢飛天使無法到日托中心上課，但教保員透過視訊追蹤孩子在家學習情形，有些家長一時無法照料，還得照著老師的指導如利用圖卡進行溝通。新北市立八里愛心教養院今（14）日首次舉行日托中心線上畢、結業典禮，許多家長分享在家教導情形，不禁落淚感謝教保員平日的辛勞。

愛心教養院院長謝鑫敏表示，這是教養院第一次無法辦理慢飛天使最期待的畢、結業實體典禮，在三級警戒停課期間，爸媽在家必須充當教保員、復健師、廚師、理髮師、玩伴、甚至兼啦啦隊，因此以「我的爸媽是超人」為發想，讓所有要畢、結業生的家長們，透過自拍影片分享，吸引上百人點閱觀賞。

其中三重日托結業生翔翔的爸媽分享表示，5月中旬接到中心停課通知，幾乎措手不及，兩人向公司分請防疫假，輪流在家照顧罹有自閉症的翔翔，感謝教保老師陸續傳送「我是大廚師」等教學影片，依照老師建議安排的各種活動以吸引翔翔學習，甚至和翔翔一起做造型餅乾，發現翔翔竟喜歡烹飪和烘焙。

另位三峽日托畢業生小宇的媽媽黃憶芳透過影片表示，小宇4歲到中心時還包尿布，幾乎無法開口說話，自己在家中嘗試過許多方法都失敗，感謝在老師的協助下成功撤掉尿布；老師為了訓練小宇表達，利用他愛吃的滷雞腿當獎勵，讓他拿圖卡溝通，慢慢地學會用平板電腦點選字詞到完整句子，這才發現小宇原來懂這麼多。說到激動處，黃媽媽還不禁落淚感謝教保老師，小宇居然能用平板代表畢業生致詞。

社會局長張錦麗也拍片在線上祝福，一方面體恤家長在疫情期間照顧孩子的辛苦，另方面也鼓勵家長要激發慢飛天使的優勢發展潛力，只要給孩子學習機會、反覆練習、耐心等待，相信孩子會找到最棒的自己和人生舞台。