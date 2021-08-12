新北市汐止區鄉長路施姓家族近日因父親過世辦理喪事，父親節當天凌晨，施家31歲次子喝醉酒家中吵鬧，30歲三弟與未成年的堂弟不滿二哥治喪期間還喝酒鬧事，聯手將二哥壓在地上，持啞鈴敲打頭部致死，2人心虛，將屍體丟棄在住處100公尺外廢棄鐵皮屋內，家人因多日不見二哥，今（12）日詢問三弟，才將實情說出，家人立即帶三弟與堂弟向警方自首，並帶同警方尋獲屍體，訊後依殺人罪嫌送辦。

警方調查，施嫌與與堂弟施姓少年，因死者8日凌晨在家中酒後鬧事，經2人制止不聽後先徒手壓制，但死者反抗，施嫌遂隨手拿起屋內啞鈴，敲打死者頭部，至死者不再反抗。

施嫌2人一度以為二哥只是喝多睡著，但久候未見反應，仔細查看赫然才知二哥已死亡。2人一時心虛，將遺體抬往住處100公尺外廢棄鐵皮屋內丟棄。

由於父親明日即將出殯，但家人始終不見二哥人影，又四處遍尋不著，詢問下三弟才將實情全盤托出。

今日下午5時許，家人帶三弟、堂弟向警方自首，並帶同員警到棄屍處尋獲屍體，偵訊後，全案依殺人罪移送士林地檢署偵辦。