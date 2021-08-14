吳以涵有一雙美腿。華視提供

「小嘉玲」和戲裡爸媽對戲。華視提供

母女戲賺人熱淚。華視提供

于子育和「小嘉玲」的母女戲很精采。華視提供

台式新喜劇《俗女養成記2》播出後引發熱潮，首集中一段「小嘉玲」吳以涵和「嘉玲媽」于子育鬧脾氣的戲，逼哭不少觀眾。

導演嚴藝文透露，戲裡台詞12月9日其實就是吳以涵的生日，她說：「我希望讓以涵更有感覺，所以選了她的生日，就像親媽媽對她說話一樣」，並表示當初沒有特別設定陳嘉玲這角色的生日和星座，她就是很多六年級女生成長故事的縮影。

戲中「小嘉玲」剛升上國中的成績讓「嘉玲媽」很擔心，還特地打電話假裝是督學的太太，希望女兒不要被分入放牛班。戲外，吳以涵的功課很好，沒有補習，成績維持在班上前5名，還都有進入七年級前25％的「校紅榜」上，她也表示，「上國中之後，課業確實比較重，常常在寫完功課後就去睡了」

相較於國小生活少了一些玩樂的時間，她的好演技也帶入校園，國一就參與性別平等小劇場的演出，代表學校比賽拿下了新北市的第1名，表現優秀。

戲中「小嘉玲」和「嘉玲媽」角色相較第1季，多了更多爭執戲碼，戲外吳以涵自曝和媽媽的關係也有一點「相愛相殺」，「上了國中後接觸了很多不同事物，開始有很多自己的想法，所以有時候和媽媽會有些意見不合，我們相處的模式像朋友一樣，有什麼就講什麼，也會打打鬧鬧、互虧互吐槽」

有別於第1季可愛的嬰兒肥臉，暑假後即將邁入國二生活的吳以涵變得清秀，身高從142公分增高到155公分增長不少，讓「大嘉玲」謝盈萱看到她都直呼長好快。日前謝盈萱被問及是否會接演第3季，笑說：「可以直接讓以涵來演就好了。」

持續轉大人的吳以涵對於自己的外貌和體重也越來越重視，目前正拍電影的她，聽聞要演出被男演員抱起來的戲，不停地量體重，劇組提供晚餐菜單時，她還直說：「我不用。」逗樂一旁的媽媽，但也不忘提醒還在長的女兒要多吃一點。

15日周日晚將播出第2集「沒有時間了」篇章，「大小嘉玲」各自面對自己的女性人生煩惱，「小嘉玲」面對初經來襲，心情害羞又尷尬，還天真說：「那我是不是會流血流到死呀。」

「大嘉玲」謝盈萱則面對更年期提早到來的所可能引發的胸悶、情緒不穩定、性慾低落等症狀，兩個不同時空的嘉玲會如何面對？弟弟「陳嘉明」宋偉恩又是否會答應男友「許建佑」陳家逵的求婚，一起搬去英國生活？劇情發展令觀眾好奇。