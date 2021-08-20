行政院宣布核定蒜頭糖廠五分車延駛故宮南院計畫，反觀嘉義市爭取連接至高鐵嘉義站的輕軌至今17年，嘉義市長黃敏惠表示，2004年中央以BRT暫時替代輕軌，並承諾持續辦理輕軌運輸計畫，但一直沒有進度，很憂心嘉義市被邊緣化。

黃敏惠表示，高鐵嘉義站是目前全台唯一無軌道連接臺鐵的車站，當時高鐵局辦理「高鐵嘉義站聯外輕軌運輸計畫可行性研究」規畫案，2004年行政院承諾先做BRT，高鐵局將輕軌系統納入新十大建設並持續評估。

嘉義是全台唯一沒有軌道連接臺鐵的車站。（嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，17年過去了，中央的承諾跳票了，中央沒有續辦輕軌評估計畫，連第二批通車營運的彰化站有田中支線、雲林站也有糖鐵規畫連結臺鐵，且都已納入前瞻計畫中，唯獨嘉義站沒有任何軌道系統連結到嘉義市，非常憂心嘉義市不斷被邊緣化。

黃敏惠表示，嘉義市是雲嘉地區的消費中心，市府不斷向交通部爭取經費興建，中央卻屢次拒絕，BRT的運量已飽和，但聯外軌道至今都沒有消息，讓人感到非常遺憾及失望。

嘉義市政府表示，當年為了解決高鐵旅客轉乘市區需求，中央辦理聯外軌道評估計畫，第一批通車營運的新竹站、台南站都已由中央出資興建台鐵支線，而嘉義站則評估興建輕軌系統。