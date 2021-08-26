台灣紀錄片導演黃胤毓耗時7年再推紀錄片《綠色牢籠》，片中拍攝橋間阿嬤從88歲到92歲過世的四年時光，從阿嬤口中回顧戰前「西表礦坑」幾近被遺忘的移民歷史。原訂於5月14日上映的《綠色牢籠》，因為遇到疫情突然爆發延檔，不過近來因疫情趨緩，電影院恢復營業後，發行團隊與戲院積極協調之下，努力為電影安排重映，終於確定於9月24日與大家見面。

《綠色牢籠》製作期間就因新冠肺炎疫情影響，延宕完成時間，並增加跨國製作的難度，在台上映前夕又遇上疫情日漸嚴峻，這次能再上映導演黃胤毓也忍不住錄製向影迷喊話：「對不起！讓大家久等了！」導演現已前往沖繩工作，為他的下一部電影做準備，但他非常心繫台灣的疫情及電影上映狀況，聽到終於能再次上映非常的開心，表示：「這部片從開拍到完成一共花費了7年時間，我一直覺得和阿嬤相處的這些時光、阿嬤深藏在心裡的回憶，終有一天能帶給台灣的觀眾。謝謝大家不離不棄的支持與鼓勵，讓我們有機會能夠重新上映《綠色牢籠》。」

回到沖繩的黃胤毓導演，回憶起這漫長的拍攝旅程，認為自己在這段旅程中收穫、學習了無數的寶貴人生經驗。導演黃胤毓：「雖然《綠色牢籠》以西表礦坑為展開，但我相信，無論是透過阿嬤的故事，或者是看見這整段歷史，都是對台灣人很有啟發的一部片。再一次感謝大家的支持與耐心的等待，讓我們9月24日戲院見。」

《綠色牢籠》風光入圍台北電影節的台北電影獎最佳紀錄片、最佳聲音設計、最佳配樂以及國際新導演競賽。該片歷史背景橫跨1885年至1945年，當年許多台灣人跟隨礦工工頭或召募人來到沖繩西表島打拼，原本盼望的礦坑新生活漸漸走樣，茂密叢林竟成為囚禁人生的「綠色牢籠」。導演黃胤毓陪伴台灣阿嬤橋間良子88歲到92歲離世的四年時光，良子阿嬤直到離世前依舊守著當年一家人居住的房屋，以及礦工工頭養父母的墳墓，礦坑時代的故事也成為她終其一生保守的秘密。