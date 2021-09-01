紀錄片《Being James Bond》在上映前限時免費看。（APPLE提供）

英國男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）在《007生死交戰》第5度飾演英國情報員詹姆斯龐德，同時也是他的007告別作。該片將在30日在台上映，終極版國際預告1日正式曝光，導演凱瑞福永表示，電影圍繞龐德退役5年後的模樣，「他有點像是隻受傷的動物，努力掙扎再度成為00號情報員」。然而世界發生劇變，交戰規則已和以往不同，在這非對稱作戰的時代，間諜行為變得更黑暗。

在電影上映前，關於丹尼爾克雷格扮演龐德15年來的種種經歷，將在紀錄片《Being James Bond》呈現，並於Apple TV App上提供獨家免費租借。在45分鐘的特別回顧中，還有《007首部曲：皇家夜總會》未曾公開的存檔片段。克雷格與 007 電影製片人Michael G Wilson和Barbara Broccoli 暢談分享專屬於他的龐德回憶。

丹尼爾克雷格在紀錄片中提到：「我和這裡很多人一起合作過5部電影，每分每秒都充滿回憶，我非常喜歡這些作品，尤其是即將上映的這一部。我拍片日每天起床，想到有機會能和這些人一起工作，都感到十分光榮，覺得無比驕傲。」全球 30 多個國家和地區的觀眾，自9月7日至10月7日止，可以在這段期間免費租借這部影片。