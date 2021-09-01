新竹市巨城購物中心逛街人潮眾多，兩側的中央路與民權、民生路口每逢假日車輛壅塞，為維護周邊道路交通秩序與安全，新竹市政府補助市警局所採購2套路口多功能交通違規科技執法設備，7月底驗收後至8月31日為宣導期，9月1日起正式執法，針對違規車輛進行開罰。

今年起市警局針對易肇事、違規路段展開科技執法，新竹火車站前及都城隍廟廣場周邊道路相繼運用科技執法設備，現場鏡頭偵測違停車輛即自動拍照，再由員警於後台逐一檢視，違規屬實就舉發，違停亂象紓解不少。

有了兩次科技執法成功經驗之後，市警局發現巨城購物中心兩側的中央路與民權、民生路口每逢假日車輛壅塞，屢有違停、違規迴轉引發事故等，選定這2處路口設置路口多功能交通違規科技執法設備，取締項目計有超速、闖紅燈、違規迴轉、不依標誌標線號誌指示、違規停車等5種違規態樣。

該設備結合全景式自動偵測攝影及車牌辨識功能，針對巨城購物中心周邊易違規路段自動偵測，蒐集相關違規影像，全天候24小時運作，一旦偵測到車輛有違規行為，會即時將違規車輛車牌、違規時間、違規事實等動、靜態影像回傳至市警局後端科技執法管理平台，再由專責員警審核確認違規事實後，製單舉發。

8月宣導期過後，此套偵測設備在9月1日起正式開始執法，市警局特別提醒到巨城購物中心消費的民眾，請遵守交通規則，以維大眾用路秩序與安全。