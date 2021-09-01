北韓最高領導人金正恩春天曾神隱一個月，6月初再出現在公眾面前時，身形明顯消瘦不少，有報導指他這段時間去打疫苗了。金正恩8月30日再出席公開活動時，暴瘦的身材持續引人注目，數千年輕人列隊歡迎他，當中許多人都哭了。

North Korean youth chant "Kim Jong Un Kim Jong Un" at a group photo event on Monday. Directly behind Kim are a group of 9 young men deemed to have an unfavorable political past but who met with KJU personally that day after earning a second chance through hard labor (2/2) pic.twitter.com/mC7MDPKHpB — Colin Zwirko (@ColinZwirko) August 31 2021

北韓最高領導人金正恩今年5月神隱長達一個月，6月再度出現公眾視線時，身材明顯消瘦一圈，當時有報導指，金正恩在親信懇求下赴鄉下減重，以維持身體健康。不過日前又有報導指稱，金正恩神隱這段時間去打了新冠疫苗，因為出現高燒、嘔吐等強烈副作用反應，才會消失一個月。

北韓官媒朝中社昨（31）日公布金正恩30日在平壤參與青年節慶祝活動的照片，畫面中金正恩消瘦的身材、明顯寬鬆不少的上衣依舊讓人印象深刻。

專門觀察北韓動向的南韓媒體「北韓新聞」（NK News）描述，當金正恩向數千名列隊歡迎他的年輕人揮手致意時，當中有些人用哭泣迎接，另外有些人對他歡呼。

另據韓聯社報導，當天，金正恩也接見數名上山下海的年輕人，這些人是所謂的「曾落伍的年輕人」，也就是曾經因為犯罪受到法律懲罰、但後來經歷反省並且忠於北韓勞動黨的年輕人。

In this video of their encounter the teens appear apologetic after being deemed to have made mistakes. But they were offered redemption and the extreme privilege of meeting KJU which will raise their stature. It's a wider message that disaffected youth will be accepted back in pic.twitter.com/lR8AVVdVLD — Colin Zwirko (@ColinZwirko) August 31 2021

金正恩今年4月曾在談話中強調不能忽視落伍的青年，後續北韓媒體更改對這些青年的稱呼，從「落伍青年」改為「愛國青年」，並且加強報導這些年輕人成為志願者、離家從事挖礦、建設等辛苦工作的事蹟，彰顯他們協助解決北韓的經濟問題。

金正恩昨日除了與愛國青年合影，也讚賞他們對國家的貢獻。

北韓領導人金正恩8月30日接見「曾落伍的年輕人」。（圖／路透社、朝中社）

值得注意的是，金正恩明顯變瘦之際，北韓國營電視台近期卻上映一齣關注身材的卡通，「北韓新聞」報導，卡通中一名身材較胖的女孩決定搭車而不是走路，引來朋友批評「這就是妳變胖的原因」，之後同一名女孩因為吃了太多零食陷入昏睡，被朋友搖醒。

Strange lessons in a new North Korean cartoon aired last week. Early on acrobat girl tells her overweight friend that she's "fat" and should walk instead of riding the bus. Invites her over gives her tons of snacks and tells her to be "teacher" while she practices all night... pic.twitter.com/tX1JQvDz4D — Colin Zwirko (@ColinZwirko) August 22 2021

「北韓新聞」指出，北韓素來以糧食短缺聞名，不過實際上菁英族群的肥胖問題已變得愈來愈嚴重。