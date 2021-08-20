嘉義市政府文化局6月推出「振興藝文紓困徵件」計畫，鼓勵立案藝文團隊於疫情期間持續創作，累積能量，結果徵選出7件作品入選，主題包括防疫篇及生活篇，分別獲得3萬元獎勵金，即起可領取獎勵金。

嘉義市政府文化局表示，此次振興藝文紓困徵件計畫影片內容都是嘉義市在地團隊的表演者，以三級疫情警戒期間居家日常作為發想，將創意透過音樂、舞蹈、戲劇等表演，運用數位化方式呈現。

市府文化局表演藝術科長蔡志賢指出，徵選作品分為主題影片、不限主題的自由影片，主題影片必須與防疫、生活相關，有8件作品送件，評審評選出7件主題影片，可獲得各3萬元獎勵金，另有1部自由影片未入選。

蔡志賢說，評審認為7件主題影片各具風格，無論在主題掌握或技巧上都有一定水準，值得鼓勵，但唯一1件自由創作影片訴求的主題不明確，所以從缺。

這次入選7件作品，防疫篇有如婷舞蹈團《防疫不防藝『舞蹈篇』》、費洛蒙音樂《防疫不防藝音樂小旅行幸福好城市》、貓頭鷹樂團《防疫不防藝》、龍鳳兒舞蹈團《防疫不防藝『我在嘉義愛＋零 你我一起防疫不防藝』》及TEAM BASlinE《防疫不防藝之『你要正向啊』》5件。

生活篇有嘉頌重奏團《吾愛吾嘉幸福好城》及長義閣掌中劇團《嘉義的由來》2件。市府文化局表示，入選影片近期將在文化局粉絲團或YouTube播映，而此次是以紓困鼓勵藝文創作，獲選作品即日起可領取獎勵金。