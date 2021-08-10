汪小菲6月初在微博發表挑動兩岸敏感神經的言論，氣得老婆大S（徐熙媛）單方面宣布離婚，讓這段10年婚姻投下震撼彈，而過了2個月後，夫妻在檯面上仍沒有互動，對此，徐媽媽接受媒體專訪時，則透露大S近期感冒了，身體掛病號，至於夫妻會不會離婚，徐媽則強調不會，離婚的話「1人給他們50大板！」」

汪小菲6月初在微博發表疫情、疫苗言論，挑動兩岸敏感神經的言論，氣得大S單方面休夫「正在辦離婚手續」，儘管汪小菲事後壓低姿態道歉，徐媽跳出來當和事佬，緩頰就是單純的夫妻吵架、大S說氣話，但大S與汪小菲在檯面上仍沒有互動，婚姻關係似乎仍相當緊張。

現在汪小菲在大陸忙碌新餐廳，大S則在台北專心照顧孩子，根據《鏡週刊》報導，徐媽媽透露，汪小菲傳出婚變時，一度想飛回來安撫大S，是她要汪小菲別過來，不然來回隔離就要花一個月，太浪費時間，徐媽要女婿專心忙碌新餐廳，把重心放在事業上，至於大S與汪小菲會不會離婚，徐媽則笑喊別唱衰他們，還說如果離婚的話「1人給他們50大板！」

談到大S與汪小菲的近況，徐媽則透露，大S最近感冒了，身體不是很好，所以很少外出，徐媽還形容大S與汪小菲夫妻是「速配完美的鬥雞」，無奈笑說他們沒事找事做「這也是一種特別互動」。