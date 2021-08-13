言承旭12日現身湖南衛視《披荊斬棘的哥哥》，演唱成名作《流星雨》，瞬間回憶殺，連昔日搭擋的女主角大S徐熙娣都出聲：「道明寺，我是你的杉菜。」當年F4御用製作人、台北城市科技大學流行音樂系主任薛忠銘看了節目後感動表示：「太帥了！真的是不容易耶！20年了，暴龍保持得很好，甚至比當年還帥。」

曾經與張學友、莫文蔚、張信哲、楊丞琳等天王天后合作的薛忠銘，目前斜槓投身教育，培育音樂新血、作育英才不遺餘力，想起20年前臨危受命，接下F4首張專輯大任，在1個月內打造出《流星雨》專輯，他說：「因為白天要趕戲，所以都只能在午夜錄音，常常唱到天色翻白。」也表示言承旭唱得很不錯，「不像現在用protool錄音可以修，當年都是用盤帶錄音，所以歌手都是真槍實彈。」

言承旭昨演出結束後也在微博發表長文、抒發心情，坦言被很多人認識是因為「道明寺」這個角色，並表示年輕時很想擺脫「道明寺」光環，而陷入迷茫：「今年我44歲，學會接受感恩曾經遇到了『道明寺』。」言承旭表示：「我的心情很複雜。一方面開心自己還沒有被遺忘，終於有機會讓大家認識一下言承旭本人。」更剖析自我，「我決定直面自己，學會接受自己的不完美，決定挑戰一下自己，看看這一次是不是能夠贏自己」。